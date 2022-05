Agencias

Luis Romo aseguró que el América no le quita el sueño, pues para ellos lo importante es llegar a la Liguilla con el plantel completo para volver al nivel que mostraron durante el certamen anterior, en el que fueron campeones, hecho que considera ha ocasionado que los rivales los respeten más y les juegan diferente, por lo que les complica desarrollar su mejor futbol.

“Siempre duermo bien, siempre duermo muy tranquilo sea el equipo que venga. Dormí muy bien previo a la final, que era lo más importante que me había tocado jugar en mi carrera; dormí bien el día que iba a debutar en selección. Soy muy consciente de mi trabajo, de lo que somos capaces como equipo. El rival siempre será un obstáculo más nada más, sea quién sea. Me gusta ganarle a todos, me gusta vivir todos los partidos como si fuera el último y este es un partido, si con cositas lindas, pero es un partido más en mi carrera”, externó en conferencia de prensa previa al duelo ante América.

“No tener un plantel completo el 90 por ciento del torneo, hemos tenido 10 entrenamientos juntos, es algo que afecta bastante. También ha cambiado mucho la forma en la que nos afrontan los equipos. Antes te proponían y ahora no es así, ya te juegan de forma diferente, te respetan un poco más y eso dificulta un poco el futbol, el rendimiento. Somos conscientes de todo lo que conlleva estar en un equipo como Cruz Azul después de 23 años sin ser campeón y hacerlo campeón, hace que todos te volteen a ver, que te jueguen diferente, que te respeten y eso también nos ha mermado un poco, pero tenemos que corregirlo”.