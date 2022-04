Solari pide le dejen disfrutar

Agencias

Santiago Solari no quiere presión extra. El técnico del América aseveró que primero tiene que vivir el Clásico Nacional en contra de las Chivas para saber lo que significa disputar el partido más importante del futbol mexicano. De cara al clásico que se disputará este domingo en el Estadio Akron, el estratega argentino expuso que extrañará a la afición de su equipo, a pesar de que este compromiso se celebrará con el 25 por ciento de aficionados en gradas.

“Déjame vivirlo y experimentarlo. Echaré de menos la gente, eso es seguro. La gente le da la vida al futbol y los clásicos. Los futbolistas, que son los protagonistas, siguen haciendo su trabajo y lo hacen con pasión y energía. Es como bailar solos, sin la gente. Seguro que no faltará oportunidad que pueda vivirlo con público”, dijo en conferencia.

El estratega argentino remarcó que el no contar con estadios llenos “le quita enorme porcentaje al color. Lo que todos esperamos es que la gente regrese a estadios, regresen ustedes a la sala de prensa, pero que ese color y esa fiesta regresen”. Solari recordó la experiencia que ha acumulado en los clásicos a lo largo de su carrera como jugador y técnico y señaló que el partido más seguido a nivel mundial es el Barcelona contra Real Madrid.

“Me ha tocado enfrentar clásicos y cada uno con sus características. El River Plate vs Boca, Atlético vs Real Madrid, primero con Atlético y luego con el Real Madrid, el Madrid vs Barcelona que es el más visto y mediático a nivel mundial. Inter vs Milán, que es San Siro y tiene ese ingrediente, San Lorenzo vs Huracán. Todos generan una semana de ruido, expectativa, conversación, contenido televisivo del pasado y presente. Eso hace parte del colorido y expectativa”, dijo.