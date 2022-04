‘Tecatito’ Corona, seducido por estilo del Sevilla

Agencias

Diario de Chiapas

A Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona le gusta lo que ha hecho el Sevilla en los últimos años y la buena relación que tiene con Julen Lopetegui es un aliciente para un posible fichaje por el equipo español, esto pese a que se mantiene enfocado en dar lo mejor de sí en el Porto de Portugal.

De acuerdo al diario El Desmarque, en el entorno del mediocampista mexicano saben que el cuadro sevillano tiene intención de ficharlo desde hace tiempo debido a que es un jugador que le gusta mucho a Monchi, director deportivo del club; sin embargo, en este mercado de transferencias no hay una oferta concreta por sus servicios.

“Le gusta como lo ha hecho el Sevilla en los últimos años y conoce muy bien al míster. Aunque a día de hoy no es una prioridad para Monchi y aseguran a este periódico que hoy no está pensando en otro club que no sea el Porto”, recopiló el diario español.

Pese al interés de Monchi por fichar al ‘Tecatito’ este verano luce complicado debido a que el Manchester City no mandó una oferta por Koundé, por lo que no pudieron obtener un ingreso que ayudara a pagar la cláusula de recisión del mexicano.

De acuerdo a varios reportes, el Porto puso una cláusula de 30 millones para blindar a Corona quien fue el mejor jugador de la liga de Portugal en la campaña 2019-20. Incluso, la misma puede bajar a 25 millones después de unos meses y el sueldo del mexicano es de 3.5 millones de euros al año.