Tricolor vs Egos

Agencias

Diario de Chiapas

Después de un repunte futbolístico al iniciar su carrera con el América, Miguel Layún fue llamado a Selección Mexicana; participó en los ciclos mundialistas de Brasil y Rusia, desde entones el veracruzano ha sido constante con el Tricolor. Por lo mismo, se convirtió en una voz autorizada sobre lo que ocurre dentro del Tri.

En entrevista para Fox Sports, Layún aceptó que en su momento los egos de algunos seleccionados evitó que se escuchará la opinión de quienes buscaban aportar algo al Tri, esto provocó que el crecimiento grupal se viera afectado.

“Te voy a decir y, perdón por las palabras, pero pinches egos. Te lo digo abiertamente y no tengo empacho en decirlo, lo he expresado infinidad de veces. No significa que el ego sea malo, siembre y cuando no actúes basado en lo que el ego te lleva. Desafortunadamente ese ego que hay dentro por haber tantas figuras en nivel Selección lo único que genera es que muchas veces no se acepta una opinión distinta. Partiendo de ese punto, no tengo manera de tomar nada personal, pero sí creo que nos falta esa humildad para tener esa apertura y escuchar lo que cada uno, sin importar si tienen más o menos jerarquía, pueden aportarle a lo que todos buscamos, que es el crecimiento grupal”, comentó. Hace algunos meses Gerardo Martino externó que ser el máximo goleador de la Selección Mexicana no te asegura un lugar en los llamados, lo anterior lo comentó porque en sus últimas listas ha omitido el nombre de Javier Hernández. Layún coincide con el ‘Tata’, sin embargo, asegura que al delantero del LA Galaxy, lo han demeritado.

“No se le ha dado el reconocimiento como máximo goleador de la Selección Mexicana; ahora, eso no significa que la competencia interna no tiene que ser día a día. Soy partidario de que la Selección es para los que están en mejor momento porque no se puede escatimar, llegar a un Mundial y decir ‘hace tres años fui fulanito de tal’, debemos de trabajar para, en el día, ser la mejor versión y cada uno de los que esté ahí sea porque realmente está en un momento importante a nivel deportivo”, explicó.