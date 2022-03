Tronó Limeffe

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

Desde Chamulapa tronó la bomba, una bola de nieve en la que Leopoldo Ponce de León García se metió, que permitió ver crecer el problema y cuando menos lo esperaba, le explotó en las manos.

Ya se había anticipado sobre la posibilidad que barajaban varios equipos de resistirse a continuar en la Liga, si su dirigencia no cumplía con los reglamentos establecidos y al no existir respuesta, Raúl Suárez Somohano, Presidente de la Liga de Futbol de Chamulapa, informó que le han incumplido, después de pagar por credenciales y balones y ya con el torneo por terminar, no ha recibido lo pactado.

En documento, el dirigente del equipo femenil en cuestión detalla los argumentos por los que su equipo no participará en la reanudación del torneo y al que acompañan otros tantos, como Academia Santos, Proyectos Comitán y Conejos de Tuxtla; además, al menos un par más parece estar en la misma situación.

Este fin de semana se reanudaron las actividades de nueva cuenta con falta de organización al jugarse la fecha 14 (penúltima del torneo regular), en el que se llevaron a cabo sólo tres de los ocho partidos programados, en cuatro de ellos tenían que competir las escuadras antes mencionadas.

Huehuechas recibiría a Conejos, Talentos Turulos a Santos, Santa Fe Don Rafita a Chamulapa y Tijuana a Proyectos Comitán, todos los locales ganaron por defoult.

Con duelos pendientes desde la Jornada 1, 8, 10, 11, 12 y 13, la organización de este torneo sigue sin programar estos partidos previos a la Liguilla.

De los 15 encuentros pendientes, estos cuatro representativos tenían que ver con ocho, juegos que evidentemente ya no se llevarán a cabo, quedando siete duelos aún por jugarse para definir a los protagonistas de la fase final del torneo.

No habían manera de esperar más de un torneo que, lo primero que hizo, fue aliarse con quienes ya han demostrado tener la capacidad de hacer flexibles los reglamentos a su favor, de permitir acciones en contra del torneo y no mantener la palabra empeñada al inicio de éste, por lo que ya, desde ahora, este torneo perdió cualquier relevancia.