Vela, a Europa

Agencias

Diario de Chiapas

Carlos Vela no descarta regresar al futbol europeo, esto luego de asegurar que vive su última temporada en la MLS.

Previo al Juego de Estrellas entre Liga MX y MLS, el delantero de Los Angeles FC mencionó que extraña el balompié europeo.

“Obviamente extraño jugar en Europa. De momento es mi último año por aquí y después ya veremos”, dijo Vela.

El delantero llegó a la MLS en 2018 y desde entonces se convirtió en la figura de su escuadra, en la que tiene la etiqueta de jugador franquicia.

Vela señaló que está concentrado en su club y en recuperarse de la lesión.

“Lo primero es recuperar de la lesión lo antes posible para ayudar al equipo en este momento complicado. Con mucha actitud, mucho positivismo y esperar que cuando regrese poder ayudar al equipo”, declaró.

Del mismo modo, mencionó que el objetivo “es entrar a playoffs y buscar el título”.

Julián Araujo, defensa lateral de LA Galaxy , se encuentra en un momento decisivo en su carrera: decidir si juega para Estados Unidos, que lo ha llamado en distintos momentos y categorías, o buscar con México un lugar que no tiene asegurado, pues nunca ha aparecido en ninguna lista ni en Selecciones Menores ni en la mayor que dirige Gerardo ‘Tata’ Martino.

Una de las personas que más cerca está de Julián Araujo es Dennis te Kloese, gerente general del Galaxy y con quien tiene mucha comunicación. El dirigente considera que el zaguero nacido en Estados Unidos y con raíces mexicanas debe tomar una decisión muy personal, guiándose por sus intereses.

“Siempre le he dicho que Julián Araujo tiene que ser una decisión muy individual y que no tiene que ser influenciado ni por mí, ni por el club, ni por su actualidad” y establece por otro lado que “lo que a mí me interesa es que juegue bien en su club y a partir de ahí van a aparecer las oportunidades y cuando lleguen deberá aprovecharlas y medir bien lo que hará en su futuro”, manifestó Dennis te Kloese en el marco de las eliminatorias.