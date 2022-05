Vibró el autódromo

Agencias

El Autódromo Hermanos Rodríguez volvió a rugir con el regreso del ABB FIA Formula E World Championship a la Ciudad de México.

Las banderas tricolor llenaron de vida a la catedral del deporte motor en México con un lleno total, que con su calidez y entrega, demostraron por qué son la afición favorita de los pilotos y constructores.

El alemán Pascal Wehrlein, quien arrancó desde la Pole Position, conquistó su primera victoria en el serial de monoplazas eléctricos. Resultado con el que se quitó la espinita en tierras mexicanas, pues el año pasado en el Autódromo Miguel E. Abed de Puebla fue descalificado 20 segundos después de cruzar la meta y en la carrera de CDMX de 2019, a pesar de haber liderado el 99.99 por ciento de la carrera se quedó sin energía a solo unos metros de la meta.

“Fue realmente satisfactorio, con toda la historia que tengo aquí en México, se siente increíble tener la primera victoria para mí y para el equipo. Estoy muy agradecido con este equipo, realmente los quiero, el auto es increíble y André hizo un excelente trabajo. Hoy fue nuestro día, así que celebraremos esta noche.

“Era muy importante para mí (ganar aquí), he tenido la oportunidad de correr aquí un par de veces en el campeonato y he estado cerca de ganar. El año pasado, aquí en México, me rompió el corazón terminar en la primera posición y después ser descalificado. Este fin de semana ha sido la revancha y la sensación es increíble”, declaró el piloto de 27 años de edad, quien debutó en la Fórmula E en la carrera de Marrakech 2019.

Con este triunfo, Pascal ascendió al tercer lugar de la clasificación del Campeonato de Pilotos, con 30 puntos, por debajo del actual campeón Nyck de Vries (Mercedes), con 37, y de Edoardo Mortara (Rokit Venturi) con 43.

