Villalpando, retoma entrenamientos

Agencias

Diario de Chiapas

Con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a la gira por Europa, programada para iniciar en marzo, la seleccionada nacional de karate, en la modalidad de katas, Cinthia de la Rue Villalpando retomó sus entrenamientos, en Guanajuato, luego de ausentarse por unas semanas, tras salir positiva a covid-19, enfermedad que venció satisfactoriamente.

La subcampeona panamericana en Lima 2019 compartió a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), la experiencia que vivió al contagiarse de este virus.

“Justo el 31 de diciembre yo me entero de que tengo covid-19, no supimos cómo pasó el contagio, empezó mi hermano y evidentemente vivimos en la misma casa, por consecuencia y responsabilidad, fui a hacerme la prueba, salió positiva, pero no me puse mal, no me pegó tan fuerte, me sentía como si tuviera una gripa, quiero pensar que fue por mi estilo de vida, que soy deportista, que estoy activa y que estoy sana, aunque fueron dos semanas que estuve aislada en mi cuarto”, relató la deportista.

Asimismo, la especialista en katas, una modalidad del karate en la que se presenta una secuencia de movimientos establecidos que se pueden practicar tanto de manera individual como en equipo, mencionó que, tras salir de la enfermedad, se apoyó de ejercicios cardiovasculares y del yoga para mejorar la oxigenación en sus pulmones.

“Cuando salí del covid-19 sabía que el problema era en la parte de los pulmones, entonces, traté de entrenar más la parte cardiovascular para inflarlos, para entrenarlos y para oxigenarlos, estuve haciendo ejercicios de respiración, retomé mis clases de yoga para estirar y oxigenar, eso me ayudó bastante, además de todo el seguimiento médico que tuve”, comentó.