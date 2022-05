Wolves en problemas

Agencias

Diario de Chiapas

El West Brom, con dos tantos de penalti del brasileño Matheus Pereira, demostró que está vivo al vencer en el estadio Molineux al Wolves, por 2-3, y romper su mala racha que le había llevado a conseguir solo 2 puntos en los últimos siete partidos en la Premier.

La victoria, segunda del equipo en dieciocho jornadas de la Premier, donde no ganaba desde el 28 de noviembre 2020, no permite al West Brom abandonar los puestos de descenso, donde es penúltimo, pero si, al menos, no descolgarse casi definitivamente al estar ahora a tres puntos de la zona salvación.

El brasileño Matheus Pereira anotó el 0-1 de penalti (min.8), que igualó el portugués Fabio Silva en el 38. El costamarfileño Willy Boly anotó el 2-1 antes del descanso (m.43).

En la segunda parte, el nigeriano Semi Ajayi marcó el empate a dos (m.52) y, de nuevo, Pereira y también de penalti estableció el 2-3 (m.56) que sería a la postre definitivo.

Raúl Jiménez fue la sensación del Wolverhampton desde su fichaje en 2018. Procedente del Benfica, el delantero mexicano se ganó el cariño de los aficionados y también cada minuto en la cancha, y es que desde que arribó con los Wolves, jugó todos los partidos de Premier League hasta una lesión de cráneo el pasado 29 de noviembre del 2020.

Jiménez acumuló 86 partidos de la liga inglesa de forma seguida con marca de 36 victorias, 25 derrotas y 25 empates. Sin embargo, tras un contacto con David Luiz, defensa del Arsenal, en el juego del 29 de noviembre, abandonó el terreno de juego lesionado de la cabeza y fue sometido a cirugía.

Para el alivio del mexicano, su vida no estuvo en riesgo y lleva a cabo su recuperación, una que es lenta debido a que no quieren apurarlo y que sane al cien por ciento para después reincorporarlo a la actividad futbolística.