Zaldivar asume el compromiso

Agencias

Diario de Chiapas

Ángel Zaldívar habló por él y por el resto de delanteros que pelearán en Chivas para ser los hombres gol de la institución. Llegó la hora de asumir responsabilidad y tomar los compromisos de cara al Apertura 2021, ahora que José Juan Macías no estará más en la institución rojiblanca, ante su inminente salida al Getafe de LaLiga.

El ‘Chelo’ reconoció que tanto él como los demás atacantes en el club tienen experiencia, responsabilidad y compromiso para asumir este reto.

En conferencia de prensa virtual, Zaldívar señaló que en lo personal tomará la responsabilidad de pelear por marcar los goles que la afición de Chivas exige, de cara al próximo torneo.

«Asumo esa responsabilidad y compromiso que no solo yo sino los que nos quedamos, de tener el rol de hacer los goles en Chivas y me comprometo a poder aportar lo mejor de mí, eso siempre ha sido, pero aquí te puedo decir todo, pero lo importante es demostrarlo dentro del campo. Ya tengo experiencia y la responsabilidad y compromiso lo tengo al 100% con Chivas y quiero volver a ser campeón y el compromiso es de parte mía y de todo el equipo», expuso Ángel Zaldívar este jueves.

Zaldivar reconoció que aplica constantemente la autocrítica. Evalúa su desempeño y busca llegar a las conclusiones sobre qué es lo que le ha impedido ser el centro delantero titular de Chivas.

«Estoy en constante autocrítica, cada partido y torneo y es algo que me ha mantenido compitiendo en Chivas. Es algo que siempre lo hago, la autocrítica y crecimiento que siempre debe tener un jugador y si no lo hace, no va a durar mucho su carrera. Lo hago constante, se trabaja y en ese aspecto, estoy trabajando, nadie me ha regalado nada, es estar en constante crecimiento y siempre buscando una oportunidad de ser titular y ayudar al equipo.

«Siempre hay muchos aspectos que evaluar, son diferentes cosas, creo que no es que sea por uno u otro aspecto, en el pasado reciente que estuve trabajando, estuve compitiendo con Macías, Oribe y créeme que cada que se me requería, lo hacía al 100%. No me tocaron tantos minutos, pero los que tenía, los aprovechaba. Son cosas del equipo, del entrenador, del sistema, son factores que a veces no dependen de uno», consideró.