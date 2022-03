Zizou no es seguro

Agencias

Diario de Chiapas

Zinedine Zidane dejó en el aire su continuidad en el Real Madrid de cara a la próxima temporada pese a que todavía tiene contrato hasta 2022. El técnico francés volvió a insistir en que no se plantea renunciar a su puesto durante el transcurso de la temporada pero no quiso mojarse cuando fue preguntado si se ve en el Madrid hasta la fecha que indica en su contrato. “Ya veremos. Lo importante es el día a día, que es lo que me preocupa de verdad”, dijo Zidane en la conferencia de prensa previa al partido ante el Getafe.

“Por qué voy a abandonar si hago lo que me gusta. Uno pasa por momentos malos, pero es la vida de un ser humano. Sabemos que el Madrid es un gran club y que lo que hay que hacer es competir. Aquí siempre habrá cambios”, prosiguió Zidane.

El Madrid juega contra el Getafe el partido que estaba aplazado correspondiente a la primera fecha de la temporada. Siguiendo con su continuidad en el banquillo, y mucho más tranquilo que en la rueda de prensa de la semana pasada, Zidane admitió que se siente respaldado por el club.

“Estamos en el mismo barco y me siento respaldado. Igual la gente cree que lo digo porque lo tengo que decir, pero no. Hay que aceptar cuando las cosas son difíciles. Cuando las cosas están complicadas hay que dar la vuelta a la situación como se pueda. Yo sé que tengo un equipazo y nada nos va a impedir seguir trabajando fuerte”