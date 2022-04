Casi linchan a presunto extorsionador

Janet Hernández

San Cristóbal de Las Casas.- La tarde del miércoles, vecinos de diferentes colonias de la zona norte de la ciudad de San Cristóbal retuvieron a un presunto extorsionador, dos más lograron huir en un vehículo en el Periférico Norte de la ciudad.

Los más de 50 colonos enardecidos, dijeron que los tres sujetos estaban en las calles extorsionando a la gente pobre, sin dar más detalles se dieron a la tarea de localizarlos, minutos después lograron retener a uno y dos de ellos se dieron a la fuga.

El presunto delincuente se negó a proporcionar su nombre, luego fue golpeado en el rostro y amarrado en un poste de luz, por usos y costumbres de los indígenas lo castigaron a latigazos.

Finalmente, se supo que no fue entregado a la policía, porque sería castigado en la cárcel de la zona norte, no sin antes ser advertido que no vuelva a presentarse en el lugar, de lo contrario podría ser linchado.