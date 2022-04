¡Cayó de la moto!

Según los vecinos, un gran bache fue la causa del accidente.

Oscar de la Rosa

Cintalapa.- En las primeras horas de este lunes se registró un accidente de tránsito a la altura del barrio Tepeyac.

A las 8 horas, Saúl “N”, a bordo de una motocicleta de color verde con negro, marca Italika, tipo Z, sin placas, circulaba en el carril de baja de poniente a oriente y al pasar frente a una vinatería que se ubica por la zona, -según los que vieron- al caer en un bache que se encuentra en ese lugar, fuel que provocó la aparatosa caída.

Vecinos al ver que al motorista no se ponía de pie y sangraba del rostro porque se había provocado serias heridas, llamaron al 911 para que una ambulancia llegara a brindarle los primeros auxilios, pero al paso de varios minutos y no ver que llegara alguna unidad médica, Samuel, ofreció su auto particular para llevar al herido originario de la colonia Vistahermosa, al hospital.

Un testigo dijo que un sujeto aprovechándose de la situación, intentó llevarse robada la moto del lesionado, pero fue interceptado una calle más adelante donde la dejó abandonada.