Hallan cuerpo putrefacto

José Velasco

La Concordia. – En avanzado estado de descomposición fue hallado el cuerpo de un hombre que había desaparecido el pasado 6 de agosto.

El hallazgo ocurrió al filo de las 11:00 horas del martes sobre el camino de terracería que conduce al ejido Reforma situado en la zona sierra del municipio.

Ante ello, dieron aviso a las autoridades y fue así que elementos de la Policía Estatal Preventiva, ministeriales y peritos de criminalística llegaron al lugar del hallazgo.

María del Rosario Díaz García, de 25 años de edad, identificó y reclamó el cuerpo de su padre quien respondía al nombre de Jaime Arturo Díaz Jiménez, de 44 años de edad.

Dijo que su papá había salido de su domicilio ubicado en el ejido Dolores Jaltenango del municipio de La Concordia el pasado viernes 6 de agosto.

Sin embargo, como no regresaba se dieron a la búsqueda y acudieron a la Fiscalía del Ministerio Público del municipio de Ángel Albino Corzo para presentar una denuncia por desaparición de persona y que lamentablemente fue hasta el martes que fue hallado sin vida.

Familiares del finado no quisieron entregar el cuerpo a las autoridades firmando una Carta Responsiva para deslindar responsabilidades, de tal forma que no se conocerá la verdadera razón que le causó la muerte al no realizarse la necropsia de ley.