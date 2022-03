¡Humilde mujer víctima de robo!

Oscar de la Rosa

Cintalapa. – Una humilde señora que entró a comprar a la tienda de abarrotes denominada Willys, ubicada sobre la 2ª Poniente entre avenida Central y 1ª Norte de la colonia centro, en los lockers que hay en la entrada, guardó unas cosas que ya había comprado en otro lugar, y cuando ya se retiraba, se acercó a donde había dejado sus cosas ya no estaban, se las habían robado.

“Al darme cuenta que me habían robado, le pregunté a un muchacho que estaba cobrando y este me dijo que no había visto nada, luego hablé con una muchacha que estaba frente a una computadora y me dijo que checarían las cámaras para ver la vestimenta de la persona que se había llevado mis cosas, después me preguntaron si yo estaba segura de que había entrado a la tienda, y yo con el ticket que me dieron de lo que compre les comprobé que si” dijo la señora María del Rosario Velázquez Durante, originaria de la finca San Bartolo.

Esto ocurrió a las doce del mediodía de este miércoles, tras el paso de tres horas y ver que los encargados de la tienda no le daban ninguna respuesta, llamó a la policía para ver si así le pagaban lo que le habían robado dentro del establecimiento.

La policía invitó a la afectada a que si quería que se acercara a las oficinas del ministerio público a presentar su denuncia por robo.

La señora por su parte, pidió a la población estar alertas y no comprar en esta tienda, porque al entrar obligan al cliente a dejar lo que uno lleva en la entrada y si se lo roban, como en este caso, no se hacen responsables.