Se roban la ‘raya’en Jiquipilas

Marcos Ramos / Jiquipilas

La tarde de este sábado, ‘amantes de lo ajeno’ hicieron de las suyas al dejar sin el dinero de la ‘raya’ a empleados de una empresa constructora (con domicilio fiscal en Tuxtla Gutiérrez).

De acuerdo con los datos obtenidos, a la hora de la comida, Gerardo “N”, responsable de unos trabajos de construcción que se realizan sobre el tramo carretera Chupamiel-Nueva Francia, a orillas de la carretera se encontraba contando el dinero que pagaría a los albañiles y peones que trabajan para ellos, cuando –según el, se cercaron dos sujetos a bordo de motocicletas (azul y negra), sacaron armas de fuego de grueso calibre y le dijeron que si no quería que algo malo le pasara, que no se hicieran el héroe y que entregara el dinero que estaba arriba de una camioneta propiedad de la empresa, el ingeniero temiendo por su vida no tuvo más que entregar la cantidad de 60 mil pesos en efectivo que era el pago de la semana de los obreros.

Una vez que los rateros consiguieron su objetivo aceleraron para darse a la fuga con rumbo desconocido, al parecer los escoltaba un auto de color negro, tipo Sentra con vidrios polarizados.

El agravado dijo que además del dinero en efectivo se llevaron tres equipos telefónicos y tres carteras que contenían identificaciones y diversos documentos personales.

Al no haber nada más que hacer, la policía que acudió al reporte, invitó a los agraviados a acudir ante la Fiscalía del Ministerio Público a presentar su denuncia.