45 días para arreglar socavón

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

En la capital del estado ha preocupado la situación en la que se encuentran calles y avenidas con respecto a socavones y hundimientos que han aparecido en varios puntos de la ciudad, puesto que no hay explicación y en otros casos poca atención.

Y es que destaca la aparición de un hundimiento sobre la 4ª Norte entre 5ª y 6ª Poniente, donde los vecinos señalaron que preocupaba dicho panorama ya que el problema se estaba complicando más, por lo que el reporte fue atendido por parte del SMAPA y con ello se iniciaron con trabajos de atención.

Ante esto y después de las primeras maniobras se tuvo un colapso del drenaje, situación que fue reportada por el propio SMAPA a través de un comunicado, situación que ha propiciado incertidumbre entre los vecinos, ya que ahora no solo tienen que soportar el hundimiento y el socavón, sino también los olores fétidos en este punto de la ciudad.

“Al momento de que cortamos el concreto hidráulico se registró el colapso… no se derrumbó por falta de atención en su momento, sino que ya se había diagnosticado, y se generó como parte de las acciones del proceso constructivo”, puntualizó el director general del SMAPA, René León Farrera.

Aunado a esto, en pláticas con los vecinos, afirmaron que los encargados de la obra les mencionaron que será un aproximado de 45 días los que se tarden en componer esta afectación, que, a decir de estos, ha afectado de manera considerable, ya que muy cerca hay negocios de diversos tipos e incluso una escuela.

En el lugar se pueden ver tractores y personal del SMAPA trabajando, sin que brinden información señalando que son los encargados de otras áreas quienes brindarán los detalles de esta obra.

Finalmente, los vecinos de la zona, esperan que haya cumplimiento en tiempo y forma.