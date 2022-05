A jubilados les dan lo barato

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Desde el pasado 01 de abril, el coordinador estatal para la atención en la salud de los jubilados de Banrural, Óscar Cuesta, se encargó de cambiar los medicamentos a los jubilados de este órgano con el fin de ahorrarse algunos pesos.

Los medicamentos que venían usándose por parte de los retirados eran medicamentos de patente; sin embargo, a partir del 01 de abril, a los pacientes se les están dando medicamentos genéricos, lo que despertó la inconformidad de los adultos mayores.

Guillermina Díaz de la Rosa, presidenta de la Asociación de Jubilados de Banrural de la Región Istmo, señaló que ha buscado la forma de poder dialogar entre los miembros de la asociación que representa y Óscar Cuesta, pero no ha tenido una respuesta positiva, por lo que los han orillado a llegar a esta manifestación pública.

“No tenemos medicamentos, no tenemos doctores especialistas, no tenemos los medicamentos de patentes, como era antes de la llegada de este sujeto”.

Expresó que lo que los jubilados necesitan en estos momentos, es la atención médica de calidad, “nosotros no queremos ningún medicamento que se parezca al otro (genérico), queremos los medicamentos que veníamos tomando que son medicamentos de patente, desde antes de la llegada de esta persona a la coordinación”.

A pesar de ser coordinador, Óscar Cuesta, no se encuentra en su calidad de coordinador, ya que prefiere estar ganando por aparte en su propio consultorio, señalaron los afectados, quienes señalaron que, a pesar de invitar a Cuesta a este movimiento, él se desmarcó señalando de una forma déspota que no tenía nada que hacer ahí.

“Nos dijo que no tenía nada programado para acá, que posiblemente venga, pero más tarde, porque no tiene horario para presentarse y no tenía compromiso con nosotros”.

De esta manera, el seudo coordinador, se escondió y no dio la cara a los medios de comunicación que acudimos a esta demanda de los adultos mayores, que lo único que piden es que se les respete la entrega de medicamento de patente y servicios médicos de calidad, ya que esto puede mermar la calidad de vida que tienen hasta este momento, señalaron.