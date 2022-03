Acusan padres de politizar el retorno

A. Marroquín / Diario de Chiapas

La Secretaría de Educación Pública Estatal (SE) dio a conocer que, hasta este lunes 7 de junio, 125 mil alumnos (de más de un millón 800 mil estudiantes) han retornado a las clases de manera presencial de dos mil 505 escuelas de nivel básico, media y superior (de las 19 mil 850 instituciones), entre ellas tres normales, sin embargo, la mayoría de estos centros educativos son privados o escuelas públicas en zonas de marginación.

En Chiapas desde el mes de febrero regresó a semáforo verde, por ello, el gobierno federal señaló que ya podrían iniciar clases en cuanto las autoridades así lo señalaran y la fecha para el inicio de labores con un Plan Piloto, se dio a partir del día 17 de mayo de 2021, no obstante, la CNTE nuevamente se pronunció en contra asegurando falta de condiciones en las instituciones, argumentó que el mismo comité Estatal de Padres y Madres, rechaza.

“Hay maestros que ya quieren regresar a clases, por ejemplo, en el Jardín de Niños Josefa Ortiz de la colonia El Pedregal, la directora convocó para exponer el regreso a clases, pero aunque hay maestros que sí quieren, otra fracción más ligada a la CNTE, ellos no quieren el regreso a clases, porque dicen que no hay condiciones”.

“Ya se vacunaron a todos los maestros, ya ni hay excusa y sabemos que los niños son más fuertes y la niñez no fue muy vulnerable y vemos que esto se está tratando en un tema político”, detalló Carlos Reyes, integrante del Comité Estatal de Padres y Madres de Familia.

Los padres y madres de familia argumentaron que, el tema de compra de agua y artículos de limpieza e higiene, son gastos que se pueden resolver con las cuotas de inscripción, sin embargo, son los docentes adheridos a la CNTE quienes se oponen.

“Los padres de familia pueden proveer ese tipo de material como siempre lo hemos hecho”.

Jóvenes estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica (EST) número 59 de Tuxtla Gutiérrez, que cursan el tercer grado, expresaron su preocupación por el retraso educativo que han tenido en este último año, por ello, en conjunto con padres y madres de familia y docentes, decidieron regresar a clases.

Las clases en esta escuela comienzan a las 7:00 horas y terminan a las 13:00, sin embargo, un número reducido de grupos acuden a la institución, además, de que todos y todas portan cubrebocas y les proporcionan gel antibacterial.

Roberto Cundapí, un estudiante de tercer grado, aseguró –al igual que sus amigos- que prefieren tener clases presenciales, pues no lograron adaptarse al método de clases a distancia.

“La verdad no le entiendo nada a las clases en línea, se me hace muy difícil… nosotros pedimos regresar porque no le entendíamos a nada y me preocupa bastante porque estoy por entrar a la prepa y no entiendo muy bien”, señaló.