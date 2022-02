Agrava salud de chofer herido

A. Marroquín / Diiario de Chiapas

Lo que parecía un día más de su jornada laboral como “ruletero” de la ruta 73 del transporte público de Tuxtla Gutiérrez, terminó siendo distinta por un error mecánico prevenible, pero que acaba con sus sueños y aspiraciones de vivir.

Rubén Esteban Juárez Cameras, joven de 23 años que viajaba como copiloto y era chofer en el turno de la tarde de la unidad 73-01, la cual, se quedó sin frenos cuando bajaba del acceso principal de la Colonia Chapultepec, a cuatro meses de lo acontecido, continúa grave de salud, hospitalizado y su familia sin recursos económicos y sin recibir apoyo del dueño de esta unidad, del transportista Julio Chong Kuan, ni de las autoridades.

María Reyna Cameras Gumenta, madre de Rubén Juárez, explicó que tras el accidente su hijo fue ingresado en estado de coma y diagnosticado con traumatismo raquimedular, situación que le ha complicado por los gastos.

A 119 días de los hechos, Cameras Gumeta, mencionó que le han surgido más gastos económicos por complicaciones a la salud de Rubén Esteban, motivo por el cual tuvo que ser hospitalizado en una clínica particular, sin embargo, debido a que su familia ya no podía solventar los gastos pues la deuda incrementó hasta los 70 mil pesos, fue recibido en el hospital Gilberto Gómez Maza, sin embargo, los deseos de vivir de Rubén, parecen esfumarse.

“Está desesperado, no quiere vivir, que ya para qué… ya no sé qué decirles, hablarles, a quién, hemos pedido con el gobernador, el presidente que nos apoye en agilizar, que hagan lo más pronto posible porque yo ya no puedo. Pido que den una indemnización, una pensión porque él ya no va a poder trabajar”, expresó la madre de Rubén.

En la edición del 20 de julio de este año, Diario de Chiapas dio a conocer que a pesar de las quejas y denuncias interpuestas ante la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) —a cargo de Aquiles Espinosa García—, en cuanto a las malas condiciones de las unidades del transporte público, el domingo 18 de julio se registró un accidente vehícular en donde la unidad 01 de la ruta 73 se vio afectada, dejando como saldo a cuatro pasajeros y dos choferes de Julio Chong Kuan lesionados.

Al momento de los hechos, surgieron especulaciones acerca de las condiciones de la unidad, la cual presuntamente se habría quedado sin frenos, pero que de acuerdo a la declaración de la madre de Juárez Cameras se confirmó, sin embargo, horas después se dijo que Edgar Fabián conductor de la unidad habría buscado deslindarse de responsabilidades por amenazas del dueño de la unidad.