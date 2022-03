Amenazas del Tren Maya

Jeny Pascacio / Diario de Chiapas

Áreas Naturales Protegidas y corredores biológicos se encuentran en riesgo con el proyecto del Tren Maya, aseguran investigadores y lamentan que no sean las comunidades las que se beneficien.

Desde hace varios años, investigadores de 20 instituciones estudian el impacto de las vías de comunicación sobre Áreas Naturales Protegidas (ANP’s) de México, ahora con una indagación sobre el Tren Maya.

El trabajo Evaluación Ambiental Estratégica del Tren Maya coordinado por Jorge Arturo Jorge A Benítez de la Universidad Autónoma de Campeche, y Shelley M. Alexander de The University of Calgary, señala que los ferrocarriles tienen ventajas ambientales, en términos de consumo de energía y emisiones de contaminantes, con respecto a otros medios de transporte, su construcción y funcionamiento no están exentos de problemas para los hábitats y la fauna silvestre.

“Actualmente los planes de manejo de las áreas protegidas que afectarán el proyecto, así como los ordenamientos territoriales de los municipios, no contienen elementos vinculantes que eviten o minimicen los daños ambientales que generará dicho esquema de construcción.

Puede encontrar una salida técnica y legal para la aprobación del mismo, sin incluir las medidas necesarias para mitigar sus verdaderos impactos. Por lo tanto, se requiere una visión más sustentable y no solamente realizar la vinculación jurídica con los planes de manejo y programas de ordenamiento vigentes”, explica la investigación.

EXPERTOS

En este caso, el biólogo Gilberto Pozo-Montuy señala la importancia de realizar estudios de crecimiento poblacional, “quieren pasar de miles de visitantes a millones al año, en áreas que no tienen infraestructura para recibir a esa cantidad de personas. Se generarán basura, residuos y ¿A dónde irán a parar?; se necesitará más agua para consumo humano ¿De dónde la sacarán?”.

León Enrique Ávila, profesor en la Universidad Intercultural de Chiapas, opina que las comunidades indígenas que son las supuestas beneficiarias del Tren Maya, no se van a beneficiar.

Por su parte, Antonino García, profesor-investigador, coincidió que el tipo de turismo que llegará con el Tren Maya no dejará dinero a las poblaciones ni a los empresarios locales, “tan sólo en Chiapas hay 110 centros turísticos en abandono porque el gobierno invirtió y se fue”.

Esta selva Maya es la más diversa del país y del mundo, por lo que, investigadores concuerdan en que un proyecto que cumpla con los lineamientos que incluye no solo el desarrollo de una manifestación; si no también con las consultas a las comunidades y con acciones que lleven a resarcir muchos daños que se han generado previamente por la actividad humana, se puede convertir en un impacto positivo.