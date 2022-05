Antonio Melgar Aranda, político de “grandes ligas”

Silvano Bautista/ Diario de Chiapas

Señalado como un gran político tapachulteco que participó en las “grandes ligas” de la política nacional, Diario de Chiapas, a través del programa “Z Digital”, reconoció el trabajo de Antonio Melgar Aranda, fallecido recientemente en aquella ciudad.

Ocupó cargos de elección popular en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), tales como presidente municipal de la llamada “Perla del Soconusco”, dirigente estatal del tricolor, además de senador y notario público en esa ciudad.

En la entrevista con Carlos Z. Cadenas, exhibió fotografías en donde se le ve compartir la bancada en el Senado a lado de políticos de talla nacional como Porfirio Muñoz Ledo, Emilio González, Luis Donaldo Colosio, Carlos Jongitud Barrios, así como los líderes de la CNC, CROC, entre otros.

Egresado el 31 julio 1959 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reconoció que no pudo ser ganador como él tenía previsto, pese a tener el visto bueno de hombres que tenían la decisión en ese momento, pero no se pudo y admitió que estuvo amargado con ese hecho, y por esa circunstancia, siempre ha vuelto al ejercicio de su profesión.

Recordó que, Luis Echeverría, antes de ser presidente, vino a Chiapas e hizo un ensayo político para ver quien sacaba de candidato a la gubernatura y tocó Francisco J. Grajales. Posteriormente, a esta elección, el primer gobernador de seis años fue Efraín Aranda Osorio.

Aseguró que en esos tiempos los cargos en el Revolucionario Institucional eran siempre por votación entre la militancia.

Alcalde comprometido

de Tapachula

“El Ayuntamiento que me tocó presidir trabajo en unidad, no era mucho en aquella época del presupuesto, a diario se daba un corte de caja del ingreso y lo que salía, y luego al mes en cada uno de los periódicos, El Orbe y el Diario del Sur, se sacaba en el mes correspondiente todos los ingresos del Ayuntamiento, federales, estatales y municipales cada mes porque si lo decía la ley”, dijo.

Recordó obras de gran envergadura en Tapachula como la calle 17° al río Coatán, obra importante que sirvió de desfogue a la vialidad en esa importante vialidad. Además de vías alternas para hacer más agiles calles aledañas al ferrocarril, además de decenas de calles con empedrado y adoquín. “Eso fue reconocido por la ciudadanía, y me encuentro satisfecho, pues en la presidencia municipal se aprende a gobernar”, aseveró.

En un recorrido virtual en sus oficinas, se apreciaron además fotografías junto a políticos como Jorge de la Vega Domínguez, ex gobernador de Chiapas, y ex secretario de Comercio; otra más con el entonces presidente de EU Ronald Reagan, en un viaje de la comisión interparlamentaria de senadores, además de los ex presidentes Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, y Miguel de la Madrid.

Finalmente, reconoció que fue feliz pues se casó con una mujer que ha sido parte fundamental de su vida, con la que vivió 57 años de casados, “y estamos como si nos hubiésemos casado ayer, esa mujer adora a sus hijos, yo también, a todos les dimos estudios universitarios porque esa es la mejor herencia que se puede dejar a los hijos, una profesión, pero una profesión que tenga mercado profesional y hay que ser muy cuidadosos en ese sentido”.