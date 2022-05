Anuncian bloqueos

Edén Gómez Bernal/ Diario de Chiapas

Los maestros en Chiapas anunciaron que será el próximo 1 de mayo cuando conmemoren el Día del Trabajo con diversas manifestaciones y bloqueos en la entidad, dieron a conocer a través de un comunicado.

Los integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas afirmaron que aún se está por definir las zonas y regiones donde aplicarán estas acciones con el propósito de mostrar a las instancias federales el descontento con diversas determinaciones.

Expresaron que dicha movilización busca dar a conocer la situación de desacuerdo con las autoridades que se jactan de ser la Cuarta Transformación, y que únicamente han realizado acciones que perjudican al pueblo y a los maestros.

Inicialmente se tiene previsto que sean ocho puntos los que se estén bloqueando, entre los que destacan Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Ciudad Cuauhtémoc, Tapachula, Palenque, Arriaga, Comitán y Ocosingo; sin embargo, se podrían iniciar con otras movilizaciones en más regiones.

“El prianismo, no pudo, ni con toda la fuerza de represión y muerte ejecutar su maldita reforma laboral disfrazada de educativa, no pudieron, aunque lo intentaron, lacerar nuestros derechos y conquistas ganadas con base en nuestras luchas, nuestras lágrimas y nuestros muertos”, mencionaron.

Por otra parte, sobre el supuesto regreso a clases presenciales, reafirmaron que no hay condiciones para regresar a las escuelas, por lo que dijeron que, de no atender este punto, estén o no vacunados no regresarán.