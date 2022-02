Atención en las pólizas médicas

Francisco Mendoza/Diario de Chiapas

Desde inicios de este año, las aseguradoras encargadas de ofrecer coberturas de servicios médicos comenzaron a excluir el uso de medicamentos no avalados para el combate del covid-19, por lo que es fundamental que los clientes comprendan que, en caso de usar estas sustancias, su aseguradora no se responsabilizará.

Así lo informó Carolina Álvarez Nuriulú, docente analista de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), campus Chiapas, respecto al tema de seguros, subrayó que, a finales de 2020, investigaciones identificaron posibles lesiones en hígado y riñón como consecuencia del uso del dióxido de cloro, cloroquina y azitromicina, por lo que al consumirlas se pone en riesgo la viabilidad de la póliza.

“Por no conocer esta información y automedicarse con sustancias no avaladas, ponen en riesgo su salud, lo que los hizo perder la viabilidad de su póliza por no conocer la lista de medicamentos no reconocidos por las aseguradoras, situación que los ha llevado a perder su cobertura”, señaló.

Cabe aclarar que, pese a estas malas aplicaciones, las aseguradoras en México han repartido más de 9 mil millones de pesos en pólizas y han atendido a más de 23 mil asegurados en reclamaciones de covid-19, con el objetivo de mantener actualizados a sus clientes. Por lo que, a principios de este año, se estipuló por parte de las aseguradoras, la exclusión de los medicamentos antes mencionados.