Avanza comité anticorrupción

Como parte del proceso de las Convocatorias emitidas el 21 de junio de 2021, dirigidas a las Instituciones de Educación Superior y de Investigación, así como a las Organizaciones de la Sociedad Civil, especializadas en materia de Fiscalización, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de Chiapas que preside la diputada Ana Laura Romero Basurto y las diputadas y diputados integrantes de la misma vicepresidenta Carolina Elizabeth Sohlé Gomez, Haydeé Ocampo Olvera Secretaria, José Octavio García Macias y Dulce María Rodríguez Ovando, concluyeron oficialmente con la fase de entrevistas a candidatas y candidatos a integrar la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas.

Con sede en el Honorable Congreso del Estado, se dio curso a la fase de entrevistas iniciando el día miércoles 07 y concluyendo el día jueves 08 de julio de 2021, con una concurrida participación de la ciudadanía al contar con 5 candidatos propuestos por las organizaciones de la sociedad civil: Organismo Social de Apoyo Rural y Urbano A. C. , Red Chiapaneca de Organizaciones y Empresas Sociales San Agustín A. C., Tiempos Solidarios A. C.; de igual forma, se contó con la participación de 5 candidatos propuestos por Universidad San Marcos, Universidad Mesoamericana y Universidad Pablo Guardado Chávez, quienes tuvieron la oportunidad para que en un tiempo no mayor de 30 minutos, respondieran las preguntas y manifestaran de forma libre las razones que justifican su idoneidad para el cargo.

Es importante destacar que, en apego a la Base Décima de la Convocatoria de 21 de junio de dos mil veintiuno, la Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en próximas fechas sesionará para analizar y deliberar la lista de los 4 candidatos, 3 espacios de Instituciones de Educación Superior y de Investigación y un espacio de la Sociedad Civil especializadas en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción, que serán propuestos ante el Pleno del Poder Legislativo para su aprobación.