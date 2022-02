Avanzamos con paso firme

M de R / Diario de Chiapas

En gira de trabajo por diversos municipios de la entidad, el delegado nacional de Morena en Chiapas, Carlos Molina, dijo confiar en que este próximo 6 de junio se consolide la Cuarta Transformación en el estado, gracias al proyecto de nación que encabeza “ya saben quién” y que prioriza el desarrollo del pueblo.

Carlos Molina resaltó que los municipios de Chiapas merecen gobiernos honestos, y por eso Morena va en crecimiento, gracias al trabajo que se está realizando a lado de la gente.

“Vamos creciendo día a día y paso a paso, el movimiento se fortalece y cada vez hay una identidad mayor de con las y los candidatos y con ellos consolidaremos la Cuarta Transformación en el país”, enfatizó el delegado nacional.

Aunque señaló que los “conservadores” pretender hacer creer que Morena no figura entre la opinión pública, aseguró que dicha estrategia no ha funcionado y no los detendrá, y eso, dijo, la militancia y simpatizantes lo saben.

“Tenemos de primera mano nuestra medición porque nosotros caminamos casa por casa y escuchamos lo que la gente quie