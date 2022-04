Ayuntamiento fue insensible

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

En el programa “Economía y Mercados, Objetividad e inteligencia productiva” con Rafael Castillejos, Héctor de la O Santana y Enrique Vázquez, se analizó el tema “Capital de Chiapas; Ayuntamiento de economía incierta”, con el director corporativo del Diario de Chiapas, Gerardo Toledo Coutiño, y Adriana Guillén Hernández, regidora con licencia de Tuxtla Gutiérrez.

En su participación, Guillén Hernández habló sobre la pandemia y las afectaciones económicas que ésta ha traído consigo; sin embargo, las malas decisiones que se tomaron en los últimos meses, han hecho que la situación no sea nada agradable para los empresarios y comerciantes en Tuxtla Gutiérrez que han sufrido los estragos de esta situación.

“Ningún gobierno estaba preparado para una pandemia de esta magnitud, sin embargo, creo que se tomaron muy malas decisiones en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, al no querer hacer un frente común a esta pandemia y ayudar a los empresarios, sobre todo a los empresarios pequeños”, opinó.

La ayuda, dijo, pudo haber sido poder condonarles uno o dos meses de agua potable y, sobre todo, exigir a los legisladores federales el apoyo para que los empresarios fueran condonados en los pagos mensuales del IMSS o del SAT a fin de apoyarles.

“El hecho de ser un gobierno que no ha sido sensible con lo que se está viviendo; al momento de no apoyar a un empresario que está generando ocho o diez empleos, lo que hace es que ese número de familias que estaban siendo beneficiadas por un microempresario, ahora, son responsabilidad del gobierno”, sentenció.