Brote de COVID-19 en Educación Federalizada

Edén Gómez Bernal/ Diario de Chiapas

Más de 3 mil trabajadores administrativos de la Subsecretaría de Educación Federalizada piden garantías laborales, toda vez que en esa instancia se ha presentado un brote de casos de COVID-19, debido a que las autoridades educativas no ofrecen las medidas sanitarias necesarias al personal y esto pone en riesgo a toda el área.

Víctor Coutiño Pinto, secretario de Trabajo y Conflictos de la delegación D34 del SNTE, destacó que en dicha Secretaría asisten todos los docentes de la entidad de nivel federal para realizar sus trámites correspondientes, sin embargo, se ha convertido en zona roja debido a los casos y aun así no se toman las medidas adecuadas, incluso dijo, los han obligado a laborar a pesar de la situación, incluidos aquellos que son de alto riesgo, a nivel estatal son más de 8 mil administrativos que se encuentran en la misma situación.

“Hay un brote de COVID, ya se confirmaron cuatro compañeros con COVID, incluso el director del personal administrativo está saliendo, entonces imagínate si ellos les está pegando, todos estamos en la misma sintonía de poder contagiarnos, lo que pedimos es que nos den las herramientas necesarias”, comentó.

Agregó que, ante tal situación, entre los mismos trabajadores han llegado a un acuerdo que en caso de que las autoridades educativas continúen omisas, tomarán otras alternativas para exigir por su salud.

“Nosotros no queremos llevar a otra consecuencia más, porque tenemos un compromiso con la educación, parar la Subsecretaría de Educación Federalizada paramos todos los pagos a nivel federal, paramos los trámites de todos los niños que ahorita están llevando sus trámites virtuales, lo único que pedimos nosotros es que den la atención sanitaria adecuada a los trabajadores”.

Respecto al tema del regreso a clases, dijo que aún no entiende cómo se están preparando, puesto que, si en una sola oficina no toman las medidas adecuadas y no se les brinda la atención necesaria, es imposible que lo hagan en cada una de las escuelas en Chiapas, “imagínense la gravidez que existirá con los niños, la verdad no estamos en desacuerdo que se regrese a la normalidad, siempre y cuando el gobierno nos dé todas las garantías necesarias para poder ejercer nuestras labores”.