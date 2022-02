Buscan evitar el mal manejo de basura

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Una de las principales afectaciones que se presenta en Tuxtla Gutiérrez es la falta de conciencia de los ciudadanos capitalinos en cuanto al manejo de la basura, lo que ha propiciado problemas, principalmente en la temporada de lluvias, la cual se avecina.

Ante esta situación, y por la falta de atención de la ciudadanía capitalina, la secretaría Protección Civil, Elizabeth Hernández Borges, dio a conocer que se mantienen las campañas de concientización para que la sociedad entienda lo importante que es su colaboración para no tirar basura.

“La basura es la principal causa de inundaciones o afectaciones en vialidades en la temporada de lluvia, por ello la necesidad que la sociedad entienda la importancia de evitar tirar la basura en horas que no son adecuadas o cuando no se escucha la campana de los camiones”.

Ante este panorama, dio a conocer que se está valorando implementar diversas acciones, incluso multas, a quienes no respeten los horarios para sacar su basura o sean reincidentes sacando la basura cuando no deben y en los lugares donde no es adecuado.

Aun cuando pertenece a otro sector, la secretaría de Protección Civil, aseguró, que se tiene previsto llevar a cabo la implementación de multas a quienes no tengan esta conciencia aplicando sanciones que van de los 2 mil 500 a los 42 mil pesos.

“No estamos buscando sancionar a la sociedad únicamente por gusto, sino simplemente para que se entienda, que ya es momento de tomar acciones en favor de la prevención y considerando que la ley también marca una pauta para poder realizar estas funciones, sin embargo, nos mantenemos hasta ahora en el tema de concientización”, dijo.

De esta forma se hizo un llamado a la sociedad capitalina que tome conciencia y comprenda lo fundamental que es la aportación que hacen los ciudadanos en el tema.