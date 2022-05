Buscan legalizar colonia en Tuxtla

Edén Gómez Bernal/ Diario de Chiapas

Habitantes de la Segunda Ampliación de Arroyo Blanco, ubicada al norte oriente de Tuxtla Gutiérrez, se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para solicitar la regularización de dicha colonia.

Cesar Hernández Juárez, representante de este asentamiento, dio a conocer que los terrenos se obtuvieron mediante una compra venta, sin embargo, refirió que fueron engañados puesto que ahora se les notificó que están en un área protegida y no se puede regularizar.

“Estamos buscando que nos ayuden para que se legalice el predio, todos fuimos engañados al comprar dicho predio, ya que ahora nos informan que el predio sigue siendo del mismo dueño y no nosotros, ahorita meteré un oficio a la Secretaría de Gobierno para ver cómo nos pueden ayudar”.

Destacó que ese terreno lleva más de 13 años de ser habitado y actualmente está rodeado por tres colonias más, las cuales sí están regularizadas, por ello la inquietud de que se les permita también ser legales.

“Nosotros tenemos nuestra credencial de elector con esa dirección, pero no contamos con los servicios básicos, no tenemos agua, luz, drenaje, no hay escuelas ni centros de salud, por eso estamos aquí porque queremos legalizarnos y que vean las autoridades que sí queremos cumplir y que sí pagamos por dicho predio”.

En total, 135 familias que viven en esa colonia buscan regularizar sus predios.