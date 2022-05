Campo chiapaneco, con necesidades

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

En el programa “De Charla con Vero Rodríguez” se trató el tema “Actividades legislativas y propuestas 2021”, con el candidato a diputado federal por el Distrito X, por la coalición “Juntos haremos historia”, Juan Pablo Montes de Oca.

Para iniciar, el invitado exhortó a la ciudadanía, tanto adultos mayores como a los maestros, a aplicarse la vacuna anti COVID-19, esto con el fin de cubrir un espectro mucho más amplio de la población y evitar con ello la propagación del virus en la entidad.

El candidato habló sobre una de las peticiones que más ha escuchado en su andar por el distrito X, que es la de caminos dignos que interconecten a las comunidades, los ejidos con las cabeceras municipales.

“Los caminos sin duda es una gran necesidad en las comunidades, y en la mayoría en las que he ido, hay una necesidad urgente, de estas hay que encausarlas, algunas ya cuentan con proyecto ejecutivo, otras habrá que gestionar para poderlo hacer”.

Señaló que esta labor de poder bajar recursos para los municipios del distrito X, serán esenciales para realizar más carreteras, más caminos que conecten a las comunidades con las cabeceras, una necesidad añeja en algunos ejidos.

Otro de los temas, dijo, es la cuestión de la salud, ya que hay centros de salud, los cuales carecen de personal, ahí tendrá que haber una comunicación permanente con el gobierno del estado y el gobierno federal, dependiendo qué institución atiende en la región para poder atender los lazos.

“Hay un caso muy particular que es la del sismo, existen muchas personas que no fueron censadas tras el terremoto de 2017 y algunos más que sí fueron censados pero que no han tenido la oportunidad de acceder al apoyo gubernamental todavía, este es un compromiso que he ido asumiendo para ver en dónde se quedaron estos recursos y por qué no avanzó”.

El apoyo al campo, también es un tópico importante, ya que vivimos en un estado que la actividad principal es la agricultura.