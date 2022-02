Cáncer: grave incidencia en Chiapas

Silvano Bautista I. / Diario de Chiapas

En el año 2017, 24 de cada 100 egresos hospitalarios en la población de 20 años o más por tumores malignos fueron por cáncer de mama.

En 2018, se registraron 314 mil 499 defunciones femeninas: 44 mil 164 fueron causadas por tumores malignos, y de éstas, 7 mil 257 por cáncer de mama.

En 2019, por cada 100 mil mujeres de 20 años o más se reportaron 35.24 casos nuevos de cáncer de mama. Ello, tomando en consideración que el cáncer es más común entre las mujeres, aunque los hombres no quedan exentos.

En México, durante 2017, para la población de 20 años o más, de cada 100 egresos hospitalarios por cáncer, 24 fueron por cáncer de mama, lo que lo ubica en la principal causa de egreso hospitalario por tumores malignos por sexo, uno de cada 100 hombres y 37 de cada 100 mujeres que egresan por cáncer, es debido a un tumor maligno de mama.

Esto, de acuerdo con las estadísticas a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el 15 de octubre de 2020.

El número de fallecimientos registrados en el estado de Chiapas en 2019, es según las principales causas de mortalidad: enfermedades del corazón, 4 mil 842; diabetes, 3 mil 904; y tumores, 3 mil 468.

El cáncer más frecuente en Chiapas es: Leucemia, representa el 47 por ciento de los casos de atención en México. Pero las cifras varían: Chiapas ocupa el segundo lugar a nivel nacional en incidencia de cáncer infantil; actualmente registra 250 enfermos que reciben tratamiento, pero por cuestiones multifactoriales se desconoce el número exacto de menores afectados por este mal, destacó Humberto Niño de Haro, comisionado de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc) Chiapas.

Los niños, olvidados

Padres de niños con cáncer marcharon este lunes en Tuxtla Gutiérrez para exigir a las autoridades de Salud federal y estatal la dotación permanente de medicamentos en el Hospital Pediátrico, en el que son atendidos sus hijos para que no se suspendan los tratamientos.

Los aproximadamente 20 padres y madres, a los que les corresponde acudir cada lunes, se manifestaron primero frente al hospital, ubicado en la capital del estado, y luego marcharon hacia el monumento de Diana la Cazadora, situada en la misma zona oriente.

Juan Pablo López Palacios, uno de los manifestantes, dijo que cada lunes viaja a la capital desde el municipio de Cintalapa, situado en el centro del estado, porque su hija Daniela, de tres años de edad, padece leucemia linfoblástica aguda, por lo que recibe tratamiento desde hace un año en el Hospital Pediátrico.

Agregó que “hemos tenido problemas porque no se cuenta con los medicamentos necesarios para que reciba la quimioterapia. Tenemos que viajar los lunes y a veces un día antes. No hemos fallado ni un solo lunes, aunque implique gastos y sacrificio y a veces no hay medicamentos. Por eso varios papás estamos pidiendo una solución. Por eso decidimos salir a la calle con cartulinas y una lona”.

Una mujer, originaria también de Cintalapa, expresó que su demanda es que sus hijos reciban el tratamiento “como es, ya que no podemos recibirlo un día y la siguiente semana ya no porque el cáncer no espera. Queremos que los niños tengan una vida feliz”.

Dijo que “a nosotros nos toca venir los lunes al hospital, pero a veces nos topamos con que no hay medicamentos y hacemos sacrificio en vano. Le pedimos al gobierno que nos apoye para que no falten las medicinas. Estamos en uno de los mejores hospitales, con buenos médicos y especialistas, pero nada podemos hacer si no hay medicamentos”.

Los manifestantes informaron que son 280 menores de todo el estado los que acuden al nosocomio a recibir tratamiento los diferentes días de la semana.

Aumenta supervivencia de niños con cáncer

Sin embargo, las cifras de supervivencia, en los últimos, de niños y niñas con cáncer en Chiapas ha aumentado hasta en un 68 por ciento, a diferencia del 50 por ciento de años anteriores, lo que mantiene al estado en la media nacional.

El cáncer y la quimio en Chiapas

“Nosotros venimos de la Selva, tardamos entre seis a siete horas en llegar al Hospital por una cita programada, al momento de llegar no sabemos si seremos atendidos o nos darán el tratamiento de acuerdo al protocolo, si bien nos va, nos tocará el medicamento y si no lo que haya”, dice José López Méndez.

Según el texto de Andrés Domínguez, en Chiapas Paralelo, originario de Hermenegildo Galeana, del municipio de Ocosingo, don José y su hija llevan una lucha desde el pasado 2 de diciembre de 2019, día en que les confirmaron el padecimiento de leucemia.

Don José dejó su jornada laboral como campesino y llegó a Tuxtla Gutiérrez como un padre más inconforme debido a que desde hace más de dos años el tratamiento oncológico dentro del Hospital de Especialidades Pediátricas ha sido irregular.

En Chiapas, 260 niños, niñas y adolescentes no recibieron sus medicamentos. Ante esta situación, el pasado 21 de julio la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica (AMOHP) solicitó una suspensión en el juicio de amparo 579/2020 ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, señalando la falta de 20 tipos de medicamentos en el hospital de Tuxtla Gutiérrez, el incumplimiento de atención por cáncer infantil y las fallas en los tratamientos.