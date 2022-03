Canirac, afectado por Ley seca

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Guillermo Acero Bustamante, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Chiapas, lamentó la decisión del comité de seguridad en salud, al implementar ley seca en todo el estado el día 14 del presente mes.

Señaló que la industria restaurantera ha sido de los sectores más afectados en esta pandemia cerca de tres mil unidades de alimentos han cerrado en Chiapas, con 18,000 puestos de trabajos perdidos.

“No vemos en ningún lado la probabilidad de contagio, cuando es una bebida alcohólica exclusivamente para acompañar los alimentos, por ejemplo; muchos de nuestros afilados tienen más de una semana promociones, ya sea con los alimentos ya sea una cerveza o una jarra de clericó”.

En los restaurantes, dijo, no son puntos en donde las personas salgan alcoholizadas después de sentarse a cenar, por lo que los restaurantes no son puntos de contagio; “aparte le hemos demostrado a la sociedad que tenemos una inversión permanente para invitar a todos a cuidarnos”.

Dijo que los sectores que son la gran debilidad social y puntos fuertes de contagio de Covid-19, en donde las autoridades “no le ponen atención o no le quieren poner atención y no sabemos por qué razón, que son los clandestinos, que saben perfectamente donde están y son una cadena de contagios y el sistema de transporte”.

El líder dijo que, en estos dos sectores, no hay regulación férrea, todos hacen lo que quieren y es por esta razón que los contagios continúan, además de los comercios informales que son más del 80 por ciento, no tienen regulación y al no acatar reglas se vuelven una debilidad y punto de contagio.

“Hemos participado conjuntamente con el sector salud, aplicando e invitando aplicar el protocolo sanitario a todos los sectores y ciudadanos, convirtiendo los restaurantes y alimentos condimentados afiliados a Canirac, en lugares seguros; siempre hemos reconocido el buen trabajo de la secretaria de salud, implementando la estrategia de brigadas para mantener los menores números de contagios en el estado”, agregó.

Esta fecha, dijo, representa, uno de los dos días más importante del año, lo que permitiría obtener liquidez, seguir el negocio en marcha, recontratar a empleados para ofrecer el servicio.

“Evidentemente la crisis económica ha sido fuerte, un 10% adicional de unidades económicas de restaurantes y alimentos condimentados está por cerrar en forma definitiva”.

Finalmente, el presidente de la Canirac en Chiapas, dijo que los restauranteros esperan que las autoridades reflexionen esta medida y permitan servir bebidas alcohólicas para acompañar a los alimentos; “debemos trabajar en equipo, para no dañar a sectores por decisiones unilaterales y que todo sea conforme a lo que mejor podamos para todos los sectores productivos”.