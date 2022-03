Casas se inundan por escuela privada

A. Marroquín / Diario de Chiapas

Habitantes del fraccionamiento La Ilusión y de la colonia Patria Nueva de Tuxtla Gutiérrez, denunciaron a autoridades de una escuela privada de renombre en la capital por cerrar el dren pluvial de la zona, provocando inundaciones de calles, avenidas y más de 100 viviendas.

Denunciantes señalaron que por 20 años han solicitado al ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez una audiencia con directivos de esta institución, ya que de forma injustificada mandaron a bloquear los drenes pluviales para que las aguas no atraviesen por dicha Universidad.

Las recientes lluvias, han originado que cientos de habitantes se vean afectados por los miles de litros de agua que no desembocaron en los drenajes, provocando la descomposición y pérdida de enseres domésticos, como de automóviles que fueron arrastrados por la corriente del agua.

“Hemos luchado, tocado puertas, la verdad no hacen caso… tanto gobierno y municipio nada más vienen y dicen que no hay solución, solución hay, pero no lo quieren hacer, el señor de aquí tiene poder. Qué le vamos a demandar, teniendo dinero, poder qué podemos hacer, nada”, manifestó Marco Antonio Estrada, habitante de la colonia Patria Nueva.