Certifican a internistas

Francisco Mendoza/ Diario de Chiapas

El Consejo Mexicano de Medicina Interna anunció el cierre del ciclo 2018-2021, con el cumplimiento de operaciones de la mesa directiva presidida por Carlos Lijtszain Skalar.

Esta institución académica cuenta con enfoque en evaluación, y es líder histórico de los Consejos que asocia el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (Conacem).

Para un médico internista es importante contar con este tipo de certificaciones, ya que garantizan la atención integral de pacientes adultos con enfermedades de alta prevalencia, y les permite tener una preparación formal para realizar acciones de prevención.

En ese sentido, Lijtszain Skalar comentó: “Estos tres años han sido un largo y tortuoso camino; sin embargo, nos anteceden y respaldan 45 años; ha sido un gran honor y un privilegio mi labor, desde el día que tomamos protesta hasta el día de hoy, así como la de los 22 consejeros que me acompañaron durante este ciclo, que fue cuidar que se cumplieran los objetivos de esta gran institución”.

La certificación es un proceso de calidad que sucede a la par de obtener una cédula profesional como especialista emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en el caso de los internistas jóvenes y en los ya graduados es una condición inobjetable, así lo señala la Ley General de Salud, así que, sólo aquellos médicos que demuestren haber tenido una especialización formal en Medicina Interna pueden lograrlo y, cada cinco años deben realizarlo de nuevo. Es una institución reconocida por todos los otros Consejos de Especialidades, y en la que se garantiza la oportunidad de adquirir las habilidades psicomotoras y se vigila que los alumnos tanto como los médicos con más experiencia mantengan las actitudes requeridas.

“Durante estos años, no todo fue miel sobre hojuelas, el camino no fue fácil, en medio de la pandemia tuvimos que adaptarnos al cambio, a la nueva era digital, nos vimos comprometidos en encontrar la mejor plataforma tecnológica, para atender las necesidades de la institución no sólo a nivel local sino estatal”, puntualizó el presidente.