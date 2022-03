Clases sin docentes, ni libros, denuncian

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Integrantes del Comité Ejecutivo de la delegación D-II-91 de la Sección 40 del SNTE así como padres de familia se manifestaron a las afuera de Palacio de Gobierno para dar a conocer las necesidades que tienen las escuelas de la zona escolar 028 de Telesecundarias de San Cristóbal de las Casas ante el inicio del ciclo escolar 2021-2022.

Sandra Luz Espinosa Zepeda, Secretaria de Trabajos y Conflictos y maestra, dio a conocer que la Secretaría de Educación no ha resulto la situación de la zona, la cual está integrada por 11 escuelas de al menos 11 municipios en la región de los altos y es que no cuentan con los maestros suficientes para atender a más de 4 mil 300 alumnos de esta zona.

“En nuestra zona escolar faltan más de 40 maestros y no están comisionados, sino que desde el 2013 la Secretaría de Educación no ha creado una nueva plaza y las escuelas han tenido incremento natural, queremos denunciar que estamos iniciando el ciclo escolar 2021-2022 con más de 40 grupos sin maestros”.

Detallo que lo único que ha hecho la Secretaría de Educación es contratar apoyos educativos que les violenta sus derechos tomándolos como voluntarios, en Chiapas se atienden a más de 130 mil alumnos de Educación Telesecundaria y en su mayoría carecen de señal televisiva e internet.

Espinosa Zepeda, aseguro que han acudido a la Secretaría de Educación y jefatura del departamento en donde refiere que por posible omisión no han contratado a los maestros de apoyo para cubrir los grupos que no tienen maestros de base porque desde el 2013 no han creado base alguna nueva.

“También queremos denunciar que hemos acudido a la jefatura del departamento a dirección básica y a subsecretaría desde hace más de un mes solicitando que nos den los libros de textos para nuestros alumnos ya que aún siguen en la bodega de San Cristóbal”.