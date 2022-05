Cobach emite convocatoria

M de R / Diario de Chiapas

El Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) emitió la convocatoria de admisión a aquellos egresados de secundaria que quieran participar en el proceso de ingreso, para cursar su bachillerato general en la generación 2021-2024.

El registro de solicitudes de ingreso se realizará en línea a través del portal de internet www.cobach.edu.mx en el plantel de preferencia, del 26 de abril al 21 de mayo de 2021, además de haber cursado la educación secundaria en los años 2020 o 2021.

Una vez habilitada la liga de registro en el portal www.cobach.edu.mx podrán hacer su pre-registro, llenando cuidadosamente la encuesta socioeconómica y adjuntando sus documentos.

Es importante registrar un correo personal vigente y tener a la mano los siguientes documentos: certificado de estudios o constancia de estudios que contenga el promedio general obtenido de 1º. a 3er. año, firmada y sellada por la autoridad competente, certificado de terminación de estudios de primaria (solamente para los planteles con doble turno) y Clave Única de Registro de Población (CURP).

Una vez impresa la preficha no podrá realizar ningún cambio, además, del 12 al 16 de julio se llevará a cabo la revisión y valoración de documentos. Cabe resaltar que todas y todos los aspirantes que obtengan su ficha tienen garantizado un lugar.

La evaluación diagnóstica será efectuada una vez que el aspirante concluya su proceso de ingreso y se determine el procedimiento, así como las fechas de aplicación por parte de las autoridades superiores. La publicación de resultados será el día 16 de julio a través de la página electrónica o en las instalaciones de cada plantel.

El subsistema educativo dio a conocer que las y los aspirantes que busquen ingresar a los planteles ubicados en las ciudades de: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Escuintla, Pijijiapan, Huehuetán, Reforma, Tapachula, Comitán, La Concordia, Ocosingo, Juárez, Villaflores, Mapastepec, Cintalapa, Venustiano Carranza y Chiapa de Corzo, deben hacer su registro de datos vía Internet para obtener la ficha del 26 de abril al 21 de mayo, realizando el trámite a través de la página www.cobach.edu.mx .

Mientras que para el resto de los planteles, el proceso de registro y obtención de ficha será en el plantel de elección de cada aspirante.

Las fechas de inscripción serán del 02 al 06 de agosto del 2021, conforme a la primera letra de su apellido paterno, en las instalaciones del plantel y en el turno en el que sea publicado el siguiente calendario del mes de agosto: días 2 y 3 (A,B,C,D,E, F,G); 4 (,H,I,J, K, L,M,N); 5 (Ñ, O,P,Q,R,S, T); 6 (U,V,W,X,Y,Z).

Para este proceso, deben llevar los siguientes documentos: certificado de terminación de estudios de secundaria (en caso de no contar con él, deberá firmar carta compromiso, bajo protesta de decir la verdad, que no adeuda ninguna asignatura), ficha de ingreso (original y copia), Clave Única de Registro de Población (CURP), carta de buena conducta (original y copia), seis fotografías tamaño infantil, en blanco y negro, fondo blanco, de frente, orejas despejadas, no instantáneas, fomento de aportación económica voluntaria, carta compromiso o de aceptación del Reglamento General de alumnos.

En caso de detección de documentos apócrifos, la o el aspirante se hará acreedor a la sanción que determine el Colegio de Bachilleres de Chiapas.

Del 16 al 27 de agosto las y los alumnos de nuevo ingreso recibirán un curso propedéutico de inducción en el plantel donde hayan quedado inscritos. Las clases inician el 30 de agosto.

Es importante atender y concluir cada uno de los procesos para el ingreso.