Combatientes de incendios inspiran a niños tuxtlecos

Edén Gómez Bernal/ Diario de Chiapas

Aunque los incendios en la entidad forman parte de un problema que afecta a la biodiversidad, también hay historias relacionadas con el combate de los siniestros que no se olvidan, lo cual puede inspirar a las nuevas generaciones.

Eder Mancilla, director de Emergencias de la Secretaría de Protección Civil, relató a través de redes sociales que en enero de 2021, atendieron un siniestro en la colonia 28 de Febrero, que colindaba con el Cañón del Sumidero, y al haber poco personal por la necesidad de atender otro siniestro, solo él y un compañero acudieron a la zona; sin embargo, unos niños de la colonia llegaron con gran valentía a apoyarlos.

“Acudí con un solo compañero para por lo menos reducir la velocidad de propagación mientras llegaban más elementos, me encontré a este niñito, quien jugaba cerca del incendio, se me acercó contento y gritó: -¡Ya llegaron los bomberos!-, lo saludé y le pedí que se mantuviera al margen para que no se fuese a quemar… cuando escuché nuevamente la voz del niño gritando -¡Bomberos acá vengo con mis amigos para ayudarlos!-, volví la mirada hacia atrás y ahí venía un grupo de niños con cubetas, bidones y un puño valentía”, relató en su publicación.

Mediante seis fotografías que respaldan el hecho es como se puede observar la importancia de tener una cordialidad con la sociedad, autoridades y naturaleza, esto permitirá tener una vida, entorno y sociedad más activa, sana y con mejores personas. Esta publicación muestra entonces el día a día que tiene que vivir el integrante de estas corporaciones, pero también del reconocimiento a los héroes anónimos.