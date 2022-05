Concluyó plazo para tramitar credencial

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

En el noticiero AM Diario conducido por Lucero Rodríguez, estuvo de invitada María Odelta Grajales Pérez, encargada del Despacho de la Vocalía del Registro Federal de Electores Local, hablando sobre el tema “Módulos de Atención Ciudadana”.

La invitada habló sobre dichos plazos que tiene el Instituto Nacional Electoral (INE), con el fin de que la ciudadanía tenga a bien entendido los tiempos de reposición de la credencial u otro trámite.

“El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó plazos para la actualización del padrón electoral y de la lista nominal de electores que se va a utilizar el día de la jornada de Revocación de Mandato que sería el próximo 10 de abril”.

La encargada dijo que el día de ayer 15 de febrero concluyó la actualización al padrón electoral, para la lista nominal a utilizarse el próximo 10 de abril.

“Ayer fue el último día que los ciudadanos podían realizar todo tipo de trámites, hablo de inscripción, corrección de datos personales, cambio de domicilio, reposición, corrección de datos en dirección, reincorporación y reemplazo de la credencial por pérdida de vigencia”.

En promedio son 10 días para que se genere la credencial y estén disponibles en los módulos, sin embargo, la fecha límite para que puedan recoger la credencial quienes la solicitaron es el dos de marzo.

“Todos aquellos que recojan sus credenciales al día dos de marzo, van a poder ser incorporados en la lista nominal y van a poder participar en el ejercicio democrático del próximo 10 de abril”.

Explicó que también está el periodo de inscripción de jóvenes que están próximos a cumplir 18 años, “estamos hablando de los que cumplen al 10 de abril, la intención es que puedan participar en esta jornada, se les está adelantando la fecha límite”.

Los jóvenes como requisito por primera vez que van a solicitar su credencial deben de llevar el acta de nacimiento original, una identificación con fotografía vigente,

certificado de estudios, adicional a ello un comprobante de domicilio no mayor a tres meses; desafortunadamente estos requisitos deberán llevarse a los módulos pasando el ejercicio de Revocación de Mandato, ya que por esta ocasión el día de ayer el INE cerro esta posibilidad.

El que sí está próximo a abrirse es el periodo de reposición que sería un periodo muy corto que serán hoy 16 y mañana 17 de febrero, estos son los únicos días para reponer la credencial de elector en caso de extravío.

“Todos aquellos que hayan extraviado su credencial o hayan sufrido un deterioro fuerte de la misma podrán solicitar la reposición y podrán acudir al módulo sin problemas”.

Recalcó que los módulos no van a cerrar, “todos aquellos trámites que se realicen posterior al 15 de febrero, distinto a reposición, se les estará entregando una notificación en el que se les informe que no van a ser incluidos en la lista nominal para el ejercicio mencionado y por consiguiente no van a poder participar”.

La intención de esta situación es hacer un corte y tener todo a tiempo para la participación en la Revocación de Mandato.

“Tenemos los tiempos muy limitados en estos momentos, por esta razón pedimos a la ciudadanía que requiera hacer un trámite con nosotros, se acerque para que le demos información sobre los tiempos que tenemos”, concluyó.