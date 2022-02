Convocan a Encuentro de Periodistas

Félix Camas

Familiares de Fredy López Arévalo convocan al Encuentro Nacional de Periodistas, esto ante los recientes asesinatos de integrantes de la prensa, donde la sede será San Cristóbal, lo cual tendrá lugar en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) a las 11 horas del próximo 5 de marzo.

“Ante la ola de violencia que ha sufrido el gremio es imperativo que el gobierno haga las reformas necesarias para garantizar el libre ejercicio del periodismo. No más censura, no más hostigamiento, no más asesinatos”, señala la convocatoria.

El encuentro se dará en medio de la preocupante situación de los comunicadores, ante la embestida que hay en México en contra de los periodistas.

“Lo preocupante es que siendo México uno de los países más pacifistas y operadores en favor de la paz y la armonía mundial, hoy se convierta en un país de asesinatos de comunicadores”, cita la convocatoria.