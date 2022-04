Dan prórroga a candidatos para registro

M de R / Diario de Chiapas

En sesión urgente, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, aprobó por mayoría de votos, la ampliación del periodo de registro de candidaturas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021, por un lapso de 72 horas. Lo anterior, derivado de que algunos de los documentos que deben alimentarse en el Sistema Estatal de Registro de Candidaturas (SERC), se obtienen a través del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR), lo que genera dificultades técnicas, ya que el SNR actualmente debe procesar más de 11 mil registros a nivel local y más de 10 mil a nivel nacional, además de las dificultades técnicas originadas por la inexperiencia en el uso del SERC.

Cabe señalar que, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía para ser postulada a candidaturas a cargos locales y tomando en consideración las peticiones recibidas de todas las representaciones partidistas y de un aspirante a candidato independiente, y que a la fecha existe un avance de 40.37% en las postulaciones esperadas, el Consejo General aprobó que el periodo de registro de candidaturas concluya a las 23:59 del lunes 29 de marzo.

El consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas, manifestó que la solicitud de prórroga fue presentada por todas las representaciones partidistas y por un candidato independiente. Por lo tanto, la atención a la misma no busca beneficiar a un solo partido político. Solicitaban siete días y se concedieron tres, porque es el plazo máximo que las áreas técnicas consideraron para no poner en riesgo la impresión de las boletas electorales. La medida se justifica por la curva de aprendizaje en el uso de los sistemas informáticos para hacer los registros.

Además, acentuó que el nuevo plazo no exime a los partidos de cumplir con sus obligaciones de respetar el principio de paridad, así como las medidas afirmativas de juventudes y de representación indígena en los registros de sus candidaturas. “El IEPC será escrupuloso en la verificación del cumplimiento de todas las disposiciones normativas. Hago un atento llamado a los partidos políticos a no traicionar las expectativas ciudadanas en este proceso electoral, de su actuación responsable depende que la ciudadanía continúe creyendo en el proyecto democrático”.

Por su parte, el consejero electoral Guillermo Arturo Rojo Martínez, presidente de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, dijo que, de no haberse aprobado esta prórroga, habría quedado fuera de la postulación más del 59% de las candidaturas y la ciudadanía no habría contado con las alternativas suficientes y necesarias, para ejercer su sufragio.

La consejera electoral Sofía Margarita Sánchez Domínguez, agregó que, la aprobación de este acuerdo no es una decisión ilegal ni que favorezca a los partidos políticos y candidaturas independientes, es porque a la ciudadanía no le sirve tener una boleta electoral si no hay opciones para elegir, y si existen 14 opciones, todas deberían estar representadas en las boletas.

El consejero electoral Edmundo Henríquez Arellano, señaló que, la aprobación de este acuerdo, implicará una actividad por demás intensa que significará todo un reto, pero el IEPC está preparado para ello, pero de aprobarse ampliaciones posteriores pondría en riesgo la certeza de la elección.

El punto de acuerdo fue aprobado por mayoría de cinco votos a favor y dos en contra. Al respecto, las consejeras electorales María Magdalena Vila Domínguez y Blanca Estela Parra Chávez, no acompañaron el proyecto, pues argumentaron que el desfase de los tiempos en un proceso electoral tan acotado no es lo idóneo. Señalaron que, los partidos políticos y candidaturas independientes conocían el término previsto para el registro de candidaturas y debieron tomar las previsiones y medidas conducentes, pues tienen la obligación de Ley, garantizar el derecho político-electoral de sus militantes para haber sido postulados en el tiempo destinado para ello.

En consecuencia, los actos y procedimientos posteriores a la conclusión del periodo de registro también deben recorrerse, para quedar de la siguiente manera: Del 21 al 29 de marzo (9 días), se realizará la solicitud de registro de candidaturas a través del Sistema Estatal para el Registro de Candidaturas (SERC), el 30 de marzo, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP) remitirá a la Secretaría Ejecutiva (SE) el reporte generado a través del SERC, e iniciará el periodo de sustitución de candidaturas hasta el 17 de mayo.

Del 30 de marzo al 01 de abril, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP) revisará los reportes generados en el SERC, así como la documentación presentada. Del 30 de marzo al 02 de abril, en su caso, la DEAP requerirá a los partidos políticos, coaliciones y aspirantes a candidaturas independientes, que subsanen irregularidades u omisiones en un plazo de 72 horas. Del 30 de marzo al 03 de abril, la DEAP solicitará a los órganos desconcentrados (ODES) que correspondan, que procedan a la verificación de la autoadscripción indígena.

En otro punto de la sesión, el pleno aprobó los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral con emblemas y documentación electoral sin emblemas, pendiente de aprobación en el acuerdo IEPC/CG-A/028/2021, y debidamente validadas por el Instituto Nacional Electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021. Entre la documentación, se encuentran las boletas para la elección de Diputaciones locales y para la elección de Ayuntamientos, Actas de Cómputo, Actas de Escrutinio, Plantillas Braile, Carteles de Resultados y Hojas de incidentes.

El Consejo General, también aprobó la designación de integrantes de diversos Consejos Distritales y Municipales, para sustituir a quienes no fueron localizados y a quienes no aceptaron el cargo para el que fueron nombrados y se cubren las vacantes por renuncia al cargo para el que fueron designados.

Derivado de lo anterior, se sustituyen a cuatro ciudadanos y ciudadanas a quienes no fue posible localizar, a siete que no aceptaron el cargo para el que fueron nombrados y se cubren 14 vacantes por renuncias al cargo.