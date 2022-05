Deja BBVA… otra vez sin dinero a usuarios

A. Marroquín / Diario de Chiapas

Por segunda ocasión en el año, los cajeros automáticos y la aplicación móvil del banco BBVA volvió a fallar en plena quincena.

Usuarios de BBVA reportaron fallas en todos los servicios que ofrece el banco durante todo el día del domingo 31 octubre, donde el mayor inconveniente se presentó al momento de querer disponer de dinero en efectivo de los cajeros automáticos, como al momento de pagar con las tarjetas de BBVA en diversos establecimientos.

“Oye @BBVA_Mex eres lo peor! Estoy en @WalmartMexico y no pude pagar con MI DINERO que tengo en tus @$@$& arcas. Ya se vocea en todo el Supermercado que NO se acepta ninguna tarjeta Bancomer. No vayas a salir con que “les regalaremos dobles puntos bbva para enmendar el daño”, expresaron usuarios desde Twitter.

Además, los usuarios financieros denunciaron que entre las fallas también se reportaba que no se podían hacer transferencias, ni pagar las tarjetas de BBVA a través de la app móvil.

Asimismo, refirieron que uno de los mensajes que más les apareció a los usuarios de la app de BBVA fue: “tenemos una falla tecnológica en el sistema de transferencias interbancarias (SPEI) BBVA. Estamos trabajando para solucionarla”.

Ante esta situación, hubo varios usuarios del banco que continuaban reportando que la falla en la aplicación continuaba hasta este lunes 1 de noviembre, y que incluso los cajeros no tenían suficiente efectivo.

Con este problema, las redes sociales explotaron con memes que se burlaban de la situación que dejó sin dinero a muchos usuarios de BBVA en pleno puente por Día de Muertos.

Pese a las recurrentes denuncias por fallas en el servicio bancario, BBVA México no se pronunció ante las quejas por este inconveniente.