Denuncian a directora por corrupción

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Trabajadores de la Unidad Deportiva “Panchón Contreras” se manifestaron la mañana de ayer a las afueras de la institución debido al hostigamiento, discriminación y acoso laboral que han sufrido por parte de la supuesta directora, Mónica Morales Toledo.

Los denunciantes refirieron que desde 2019, Morales Toledo fue impuesta de manera arbitraria, en donde no se respetó a las bases estatales y fue una designación a nivel nacional, por lo que los empleados exigieron la destitución de esta persona, ya que además la catalogan por actos de corrupción y tráfico de influencias.

“Ha hecho caso omiso a los acuerdos de nuestra Secretaría en Tapachula, la delegada Sonia y del delegado, ellos acordaron en una minuta que esta señora ya ni se tenía porque presentar, sin embargo, de manera arbitraria ha pasado por esos acuerdos porque supuestamente la señora tiene vínculos políticos más arriba que nuestro delegado”, manifestaron.

Por esta razón, pidieron que se retire del puesto que no le corresponde, ya que desde el 31 de diciembre se le notificó que ella ya no pertenecía a esta instancia; sin embargo, hace uso y presume de sus influencias políticas y es por ello que no se retira del puesto.

“Estas señoras con otras personas hicieron mal uso de documentos en donde violentaron y alteraron los documentos para que quedara en el cargo, desde la forma que fue impuesta hay un acto de corrupción”, precisaron.

Aunque existe la notificación de que ya no es la directora, continúa llegando y tomando decisiones que no le corresponden, por ello solicitaron la intervención de las autoridades para que Mónica Morales deje el puesto.