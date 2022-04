Descartan problemas con transferencias

Marco Alvarado/ Diario de Chiapas

Recibir un ingreso en una cuenta bancaria no significa que, necesariamente, cause impuestos, aunque la política fiscal actual sí busca evitar la evasión de impuestos o el uso de recursos de procedencia ilícita mediante el efectivo, informó el contador público David Meza Montes.

Además, recordó que desde hace un par de años las cartas invitación del Servicio de Administración Tributaria están suspendidas, por lo que ahora la vigilancia que este organismo tiene se centra en transferencias superiores a los 600 mil pesos.

“El hecho que una cuenta reciba depósitos no quiere decir que causará impuestos, aunque sí hay mecanismos para ciertas cantidades, o que provienen de fuentes que no pueden ser justificados, de personas que no declaran ningún tipo de ingreso, porque están persiguiendo el lavado de dinero a través de ciertos movimientos y cantidades que ‘no les cuadra’”.

El SAT dio a conocer que los depósitos bancarios por concepto de gastos de padres a hijos o viceversa, pago por venta de catálogo, tandas o préstamos personales no se les vigilará ni cobrará algún tipo de impuesto.

Como lo informó este servicio, no se cobra impuestos por depósitos en efectivo y tampoco se incorporó en esta miscelánea fiscal. Ya que la propuesta que se realizó al respecto gira en torno a que las instituciones financieras otorguen información mensual de aquellos contribuyentes que estén bajo un proceso de alguna auditoría, fiscalización o revisión por parte del SAT.