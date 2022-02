Destacan a fotógrafo chiapaneco

M de R/ Diario de Chiapas

Por su loable trayectoria y titánica labor como fotógrafo, el Gobierno de Chiapas a través de la Secretaría de Hacienda, entregó medalla de honor a Florencio Villalobos, como forma de reconocimiento a un hombre que ha forjado su legado periodístico en la entidad durante sus 30 años de servicio público.

Al recibir esta distinción también por su dedicación y entereza, Florencio Villalobos, quien es conocido con mucho aprecio y cariño por todos como “Pajarito”, se mostró emocionado y agradeció por tal distinción, principalmente, a su familia y amigos que han sido parte de su extensa y admirable carrera como reportero gráfico.

Además, expresó que han sido años en donde la constancia y sobre todo, la actitud de siempre salir adelante, le ha mantenido actualizándose en este oficio que le ha significado, prácticamente, toda su vida.

“Agradezco mucho que me honren con esta medalla y que de alguna manera reconozcan el trabajo que he realizado con mucha dedicación. Muchas personas han sido partícipes de esto y por eso hoy me siento muy honrado y agradecido”, indicó.

Florencio Villalobos nació el 16 de septiembre de 1950 en Tehuantepec, Oaxaca, pero por ciertas circunstancias personales se mudó a la capital chiapaneca.