Difaman a Josean; pide no alegar sin sustento

A. Marroquín / Diario de Chiapas

El ex candidato a la gubernatura del estado de Chiapas por el PAN-PRD, José Antonio Aguilar Bodegas, dio a conocer que el aspirante a la candidatura por la presidencia municipal de San Cristóbal de Las Casas, Edgar Oswaldo Rosales Acuña, lo está difamando.

Luego de que Rosales Acuña anunciara su salida del PRI por una presunta intromisión e imposición de candidatos por el senador del PVEM, Manuel Velasco Coello; Aguilar Bodegas aclaró que es falsa la declaración del aspirante a la candidatura por la alcaldía de San Cristóbal, ya que no tiene motivos para expresar opiniones de tal índole.

“En una rueda de prensa, Edgar Rosales, un aspirante a la presidencia municipal exhibe una grabación, una llamada que él sostuvo con el senador Velasco Coello, en esa grabación él expresa que yo dije que Manuel Velasco Coello estaba interviniendo en los procesos electorales del PRI, PAN y PRD”, indicó.

Asimismo, el ex candidato en 2018 por la coalición Por Chiapas al Frente, agregó: “Quiero dejar en claro dos cosas fundamentales para mí: que eso es falso, yo no acostumbro emitir opiniones de personas que no estén presentes, y no tengo ningún motivo para poder expresar una opinión de esa naturaleza”.

A lo anterior, el ex secretario del Campo, dilucidó que, si bien manifestó una opinión respecto al proceso electoral en San Cristóbal, fue Rosales Acuña quien lo buscó en su domicilio para que interviniera y lo respaldara como candidato del PRD a la presidencia de este municipio, donde le sugirió buscar la vía institucional con la dirigencia.

“Segundo, si yo toqué el tema electoral de San Cristóbal fue a petición de Edgar Rosales, que fue a verme a mi casa en el mes de enero, y que me pidió que yo abogara por él ante la dirigencia del partido para él ser el candidato, a lo cual le respondí que buscara institucionalmente a la dirigencia, que solicitara una encuesta”, expresó.

De esta forma, Aguilar Bodegas resaltó que durante toda su trayectoria en la política chiapaneca se ha conducido con respeto, ética y con fundamentos, por lo que este tipo de señalamientos solo reflejan el actuar de mala fe hacia su persona.