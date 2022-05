Disminuyen casos de influenza por sanidad

Jeny Pascacio / Diario de Chiapas

El distanciamiento social, uso de cubrebocas, lavado de manos y demás protocolos sanitarios por la pandemia del coronavirus, también evitan los contagios de otras enfermedades como la influenza que redujo el número de contagios durante la temporada invernal pasada, de acuerdo con el médico de Enlace Científico de Inmuno/Influenza de Roche México, Luis Martell.

En Chiapas, sólo se detectó un caso, dijo. Aunque esto no quiere decir que existan más que no fueron atendidos, “enfermedades respiratorias agudas son 11 mil 403 casos detectados”.

Pero por el COVID-19, también los síntomas pueden confundirse, “la sintomatología puede llegar a parecerse entre una y otra. Es muy difícil que un médico logre diferenciar por la pura clínica si trata de influenza o de COVID”.

El médico señaló que a partir de una prueba de laboratorio se puede obtener la confirmación específica del diagnóstico, “no todos los síntomas pueden llegar a ser únicos, hay ciertos síntomas que hemos visto más en COVID, pero lo de olores y sabores, también podría pasar en influenza cuando existe mucha congestión nasal”.

Hasta ahora sí existen antivirales específicos para influenza, mientras que para el coronavirus aún no, “es importante identificarlo de manera temprana; los antivirales que tenemos para influenza no tienen actividad alguna para COVID, no hay una interacción como tal y ningún beneficio si toma antivirales de influenza, pues están diseñado específicamente para afectar al virus; la idea de tener un diagnóstico temprano es justamente que no pase más tiempo”.

Por cada día que pasa el virus de la influenza utiliza las células del cuerpo para copiarse y mientras más copias tenga los síntomas serán peores. Con un diagnóstico temprano se podría cortar el ciclo de reproducción de copia.

En los últimos 20 años no ha existido un avance en el tratamiento de la influenza de los ya existentes y disponibles para la población, recientemente se aprobó en México el Baloxavir Marvoxil, un tratamiento antiviral de última generación.

Actúa con un innovador mecanismo de acción que consiste en inhibir la replicación viral en apenas 24 horas, es decir, el medicamento impide que la enfermedad se reproduzca dentro de cada célula, rompiendo así el ciclo de contagio provocado por todos los virus de la influenza.

Baloxavir Marvoxil está indicado para el tratamiento de la influenza no complicada en pacientes de 12 años y mayores que hayan estado sintomáticos y que presenten un alto riesgo de desarrollar complicaciones relacionadas con la influenza.

La frecuencia con la que mutan los virus de la influenza y el potencial que tienen dichos virus para desarrollar resistencia a uno o más medicamentos antivirales, son la causa por la que la innovación y actualización de los tratamientos son indispensables para contar más opciones para tratar este padecimiento.