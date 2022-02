Echan abajo monedero

Ainer Marroquín / Diario de Chiapas

Por constituir un agravio para las y los trabajadores, la Secretaría del Trabajo del Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Suicobach), anunció la suspensión —definitiva— al monedero electrónico institucional, modalidad que pretendía cubrir el pago por el concepto de previsión social.

Esdras Humberto Pinto de León, secretario de Trabajo del Suicobach, dio a conocer que tras una serie de reuniones con la Dirección General del Cobach se llegó al acuerdo de cancelar el método de pago, que se impuso en el Contrato Colectivo de Trabajo.

“Tras las gestiones realizadas por la Secretaría del Trabajo del Suicobach de la cual soy titular, me congratula informar a la base trabajadora del Sindicato Único Independiente del Cobach que se logró llegar a un acuerdo con la Dirección General, para no aplicar prestaciones en monedero electrónico, ya que los trabajadores no estaban de acuerdo”, indicó.

Pinto de León aseguró que esta determinación nació por la inconformidad de las y los trabajadores cobachenses, luego de que el secretario general del Suicobach, Víctor Manual Pinot Juárez, impusiera este método de pago con una serie de simulaciones y desinformaciones a las bases.

“Convencido de que las conquistas laborales son intocables, y tras enterarnos en días pasados de las fechorías realizadas por el ex líder Víctor Manuel Pinot, al firmar un contrato colectivo no consensuado con las bases, nos dimos a la tarea de iniciar las gestiones correspondientes ante las autoridades e instituciones para echar para atrás la intentona de bonificar en un monedero electrónico algunas de nuestras prestaciones salariales ganadas en años de luchas sindicales”, destacó.

De esta forma, el representante de los cobachenses reconoció la disposición que mostró la directora general, Nancy Leticia Hernández Reyes; y el Gobierno del Estado para lograr el acuerdo, que beneficia a las y los trabajadores, “no cabe duda que las gestiones bien encaminadas siempre traerán buenos resultados, desde la secretaría del trabajo siempre hemos ponderado el diálogo, pero sobre cualquier cosa, la defensa de los trabajadores y sus conquistas laborales”.

Por lo que remarcó que la Dirección General del Colegio de Bachilleres de Chiapas tendrá que modificar la modalidad de pago de las prestaciones, en donde más de 8 mil trabajadores están en espera de lo que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y con ello no realizar este tipo de acciones que a todas luces incurren en anomalías contra la clase laboral de este Colegio de Bachilleres de la entidad.