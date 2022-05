Economía: falta política pública

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

En el programa Economía y Mercados Alto Nivel, con Rafael Castillejos, estuvieron de invitados Armando Chanez Salcido y José Antonio Aguilar Bodegas, analistas económicos.

En su participación, Aguilar Bodegas habló sobre las necesidades de las empresas en el estado, el manejo de las exportaciones y cómo se proyecta para que sea productivo el campo chiapaneco.

“Yo creo que los mercados de exportación son los que pareciera que pueden dar de inmediato un mayor rendimiento a los factores del trabajo y la producción, pero muchas veces eso no es enteramente cierto, si lo es en nuestro estado para cultivos tradicionales como el café, lo que fue el cacao, pero la mayor parte de producción agropecuaria que tenemos en Chiapas, no necesariamente encuentran su mejor nicho de mercado en la exportación”.

Señaló que históricamente en Chiapas, ha faltado una política pública que oriente el esfuerzo que buscan los empresarios chiapanecos para poder tener un crecimiento sostenido que beneficie a la entidad.

Dijo que como ejemplo claro está Alemania, quien desde hace más de 200 años trazó una línea de labor en donde pudiesen explotar los recursos que tienen a disposición y de esta manera el crecimiento planificado ha hecho que el país germano sea una de las tres potencias mundiales en la industria.

Aguilar Bodegas lanzó la pregunta de que si el sector privado ha hecho sinergia con las autoridades para comenzar a expandir la industria y potenciar los recursos con los que cuenta el estado de Chiapas.

“Creo que no lo hemos hecho (sinergia), tenemos un campo que siempre está por debajo de la expectativa y de las condiciones de vida y producción que debe tener y tenemos también, otros sectores de la economía que no hemos logrado desarrollar con todo el potencial que tienen, yo señalaría al sector del turismo y a un sector más que tenemos que irrumpir como es el industrial porque finalmente es donde está la generación de bienes de capital, y es donde están los empleos permanentes y mejor remunerados y con mejores condiciones de seguridad social”.

Por su parte, Armando Chanez, explicó que la sustentabilidad es fundamental para que Chiapas pueda alcanzar ciertas metas de desarrollo económico.

“La rectoría económica debe ser fundamental en lo que respecta a promover la sustentabilidad de los procesos, y debe ir muy de la mano de los procesos sociales humanos y de los procesos ecológicos ambientales”.

Expresó que esta sustentabilidad debe ser dirigida por las instituciones del sector gubernamental tanto federal, estatal y municipal.

“Hemos hecho muchos esfuerzos, a lo largo de los años se ha hablado de la cadena productiva, de la transformación, de vender los productos en presentaciones para anaquel y no se puede consolidar este tipo de procesos porque vivimos un problema muy grande, tenemos una serie de personas que operan en las instituciones y tienen la idea que las instituciones son un feudo u organización con procesos muy específicos, y no se dan cuenta que mientras no haya una coordinación interinstitucional, no se podrá dar este desarrollo que tanto se espera”.