El PT está en contra de las imposiciones, señala su líder

Silvano Bautista I/ Diario de Chiapas

“En el Partido del Trabajo estamos contra las imposiciones, estamos a favor de la construcción del poder popular”, aseguró Carlos Mario Estrada en el municipio de Huixtán donde se bajó la bandera del PRD y se izó bandera del PT.

Fue ese municipio donde se realizó la Asamblea Popular del partido en donde se dieron cita representantes de 35 comunidades de diversas organizaciones civiles y sociales pertenecientes al Partido de la Revolución Democrática encabezado por Ignacio Álvarez Pérez.

El líder petista Carlos Mario Estrada Urbina, resaltó que los fundadores de este instituto político provienen de organizaciones civiles y sociales, como la OÍR-Línea de Masas, Conamup, CNPA, CNTE, “y todos coincidimos en seguir la línea de masas, uno de los principios Maoístas es el trabajo con las masas para la construcción del Poder Popular para darle el poder al pueblo”.

Subrayó que el Partido del Trabajo ha venido caminando con Andrés Manuel López Obrador desde hace más de 20 años, “principalmente con él es nuestra alianza política, al igual que con Rutilio Escandón en Chiapas, con ellos somos sus aliados más no sus subordinados, mucho menos somos sus trabajadores”.

“El PT ha sido y es un instrumento para la lucha de los pueblos que carecen de las necesidades más sentidas, en el PT no renunciamos a las movilizaciones, las movilizaciones han sido y serán el mejor instrumento para que el gobierno reaccione cuando no le cumple al pueblo o cuando trastoca los derechos del pueblo como la libertad de expresión y el derecho a manifestarse pacíficamente”.

En este mensaje dirigido a los ahora ex perredistas, resaltó “ustedes han avanzado desde el 2008, ya van adelantados 13 años en la construcción del poder popular, 13 años de gobierno, de luchar al lado del pueblo, en ese sentido tengan la seguridad que en Huixtán de nuestra parte no habrá imposiciones porque debemos fortalecer la unidad no solo en Huixtán sino la Unidad Nacional para darle Todo el Poder al Pueblo”.

En este municipio acompañaron al líder petista en Chiapas, las diputadas federales María Roselia Jiménez Pérez y Maricruz Roblero Gordillo, así como los integrantes de la Coordinadora Estatal, Margarito Ruiz Hernández, Héctor Hugo Roblero Gordillo, al igual que Martín Ramos Castellanos ex diputado federal por el PRD, respectivamente.